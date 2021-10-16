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Екатерина Андреева и Дарья Чульцова названы "журналистками года"

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова названы "журналистками года" на фестивале PRIX Europa, сообщают правозащитники.

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова названы "журналистками года"
Журналистки телеканала "Белсат" отбывают два года колонии строгого режима / "Народная воля"
PRIX Europa Festival — крупнейшее журналистское событие в Европе, объединяющее онлайн-издания, телевидение и радио. Торжественное объявление победителей конкурса состоялось в Потсдаме.

Заключенные журналистки "Белсата" были номинированы на премию "Журналист года Европы" от имени Польского общественного телевидения. Инициатива встретила широкую поддержку со стороны журналистского сообщества всего региона, включая Беларусь, Литву и Украину. За выдвижение журналисток подписались около 200 представителей СМИ.

Как сообщало Еврорадио, 27-летняя журналистка Екатерина Андреева и 23-летняя Дарья Чульцова были отправлены в колонию общего режима на 2 года. Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года в доме на "Площади Перемен" в столице во время разгона мирной уличной акции в память об убитом протестующем Романе Бондаренко.

Журналисток признали виновными в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч. 1 ст. 342 УК). Андреева и Чульцова не признали себя виновными. Они — политзаключенные, пишет Еврорадио.
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