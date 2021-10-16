О том, что журналисту и политзаключенному Денису Ивашину назначили очередное наказание карцером, сообщает Telegram-канал Ивашина. Причина наказания неизвестна.





Известно, что журналист совсем недавно вышел из карцера. Проведя там 5 суток с 6 октября Ивашин был отправлен на 5-дневный карантин.





Жена Ивашина сообщила, что он похудел после одиночного заключения, его проблемы со здоровьем ухудшились, и журналисту необходимо медицинское обследование, пишет Новы Час.





Денис Ивашин был задержан 12 марта и обвинен по ст. 365 УК РБ (вмешательство в деятельность правоохранителей).





2 сентября Денису Ивашину были предъявлены два новых обвинения: менее тяжкие и особо тяжкие. Его содержание под стражей может быть продлено. По каким статьям ему предъявлено обвинение, не сообщается, пишет Салідарнасць.



