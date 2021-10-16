217 дней за решеткой. Журналиста Дениса Ивашина снова отправили в карцер
Последний раз про наказание карцером семья узнала 6 октября. Тогда он провел там 5 дней, сейчас отправится еще на 6.
фото: радио Свобода
О том, что журналисту и политзаключенному Денису Ивашину назначили очередное наказание карцером, сообщает Telegram-канал Ивашина. Причина наказания неизвестна.
Известно, что журналист совсем недавно вышел из карцера. Проведя там 5 суток с 6 октября Ивашин был отправлен на 5-дневный карантин.
Жена Ивашина сообщила, что он похудел после одиночного заключения, его проблемы со здоровьем ухудшились, и журналисту необходимо медицинское обследование, пишет Новы Час.
Денис Ивашин был задержан 12 марта и обвинен по ст. 365 УК РБ (вмешательство в деятельность правоохранителей).
2 сентября Денису Ивашину были предъявлены два новых обвинения: менее тяжкие и особо тяжкие. Его содержание под стражей может быть продлено. По каким статьям ему предъявлено обвинение, не сообщается, пишет Салідарнасць.
15:25 16/10/2021
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