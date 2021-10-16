Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая 15 октября на вопросы пользователей соцсети Facebook, заявил, что строительство стены (заграждения) на польско-белорусской границе призвано защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина.





«Мы не хотим, чтобы нас шантажировали», — сказал глава правительства РП.





Матеуш Моравецкий также добавил, что сделает все, чтобы усилить патрулирование на границе, а также чтобы помочь мигрантам.







