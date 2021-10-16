Премьер-министр Польши: Стена на границе с Беларусью защитит от Лукашенко и Путина
Матеуш Моравецкий заявил, что сделает все, чтобы усилить патрулирование на границе с Беларусью, а также чтобы помочь мигрантам.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая 15 октября на вопросы пользователей соцсети Facebook, заявил, что строительство стены (заграждения) на польско-белорусской границе призвано защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина.
«Мы не хотим, чтобы нас шантажировали», — сказал глава правительства РП.
Матеуш Моравецкий также добавил, что сделает все, чтобы усилить патрулирование на границе, а также чтобы помочь мигрантам.
15:20 16/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение