В ружьё: Глава МЧС заявил, что его ведомство готово взять в руки оружие
"Миролюбивая Беларусь подвергается постоянному давлению различных деструктивных сил и на МЧС в случае введения режима чрезвычайного положения возложат задачи по пресечению беспорядков с оружием в руках", говорится в обращении министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадима Синявского.
"В настоящее время наша миролюбивая страна подвергается постоянному давлению извне со стороны различных деструктивных сил. Важным условием успешной борьбы с этим влиянием является сплоченность общества, в основе которой лежат ПАТРИОТИЗМ и ЛЮБОВЬ к своей РОДИНЕ. В этом контексте большая роль в обеспечении национальной безопасности отводится БЕЛОРУССКИМ СПАСАТЕЛЯМ. Наш с вами долг – обеспечить безопасные условия жизнедеятельности населения, устойчивое функционирование объектов экономики, оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, сохранить уникальную природу нашей РОДИНЫ", - пишет Синявский.
"Сегодня на МЧС, в случае введения чрезвычайного положения, возлагаются задачи по охране важных объектов и пресечению беспорядков, если потребуется и с оружием в руках. При этом государством гарантируется правовая, социальная и личная защита работников МЧС, а также членов их семей", - отметил министр.
фото: Виктор Толочко, sputnik.by
Причина публикации обращения на сайте МЧС не указана. Однако в тот же день в Минске состоялось республиканское офицерское собрание МЧС, где "в целях сплочения коллективов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям принято решение о придании нового импульса офицерским собраниям". Судя по всему, именно на этом мероприятии министр и зачитал обращение.
Напомним, нявский стал главой МЧС в марте этого года. Ранее он возглавлял УВД Гродненской области, был начальником департамента охраны МВД, пишет smartpress.by
15:10 16/10/2021
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