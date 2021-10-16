"В настоящее время наша миролюбивая страна подвергается постоянному давлению извне со стороны различных деструктивных сил. Важным условием успешной борьбы с этим влиянием является сплоченность общества, в основе которой лежат ПАТРИОТИЗМ и ЛЮБОВЬ к своей РОДИНЕ. В этом контексте большая роль в обеспечении национальной безопасности отводится БЕЛОРУССКИМ СПАСАТЕЛЯМ. Наш с вами долг – обеспечить безопасные условия жизнедеятельности населения, устойчивое функционирование объектов экономики, оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, сохранить уникальную природу нашей РОДИНЫ", - пишет Синявский.





"Сегодня на МЧС, в случае введения чрезвычайного положения, возлагаются задачи по охране важных объектов и пресечению беспорядков, если потребуется и с оружием в руках. При этом государством гарантируется правовая, социальная и личная защита работников МЧС, а также членов их семей", - отметил министр.

фото: Виктор Толочко, sputnik.by





Причина публикации обращения на сайте МЧС не указана. Однако в тот же день в Минске состоялось республиканское офицерское собрание МЧС, где "в целях сплочения коллективов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям принято решение о придании нового импульса офицерским собраниям". Судя по всему, именно на этом мероприятии министр и зачитал обращение.



