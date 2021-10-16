«Дело в том, что телеграм-канал может признаваться как экстремистским материалом, так экстремистским формированием, — передает слова Вячеслаа Орловского госагентство Белта 16 октября. — Если у него статус экстремистского формирования, то его подписчики действительно могут стать фигурантами уголовных дел. Что касается подписки на каналы, которые признаются экстремистскими материалами, то она пока не наказуема».





По словам представителя ГУБОПиК, ответственность (и только административная) для подписчиков тг-каналов, материалы которых признаны экстремистскими, может наступить только при одном условии — если будет распространять, репостить.





«Если подписчик не оказывает поддержку в популяризации канала, то есть не репостит, не перечисляет денег, не сливает туда информацию. Если перечисленные действия есть, то подписчики, соответственно, привлекаются к административной ответственности», — пояснил представитель ГУБОПиК.





Ранее сообщалось, что 13 октября в некоем телеграм-канале «ГУБОП», который не указан как официальный на сайте ведомства, написали, что, согласно постановлению Совмина, всех подписчиков телеграм-каналов, признанных экстремистскими властями Беларуси, будут привлекать к уголовной ответственности. Позже белорусам стали приходить странные сообщения от незнакомых людей с соответствующим предупреждением. В полночь, 14 октября на Национально правовом интернет-портале наконец-то появился и текст самого постановления. Вступило в силу оно 15 октября.