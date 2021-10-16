В ходе своего выступления на международном форуме "Российская энергетическая неделя" Путин назвал Гэмбл "красивой женщиной, которая слышит одно, а говорит совсем другое".

Все дело в том, что американская журналистка продолжала задавать один и тот же вопрос про поставки российского газа в Европу. Несмотря на исчерпывающий ответ российского лидера, Гэмбл назвала действия России шантажом. При этом американская журналистка после инцидента опубликовала на своей странице в Instagram пост, где она держит свежий номер газеты "Коммерсант" с ее фотографией на обложке.





Она подписала свой пост фразой: "Мой лучший ракурс". Она также добавила хештег #феминизм. Большинство подписчиков Гэмбл отметили красоту журналистки на сцене и восхитились тем, что президент России назвал ее красивой.



