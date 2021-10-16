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CNN обвинил Путина в сексизме по отношению к американской журналистке

Американский телеканал CNN обвинил российского президента Владимира Путина в сексизме за его слова в адрес журналистки CNBC Хедли Гэмбл.

В ходе своего выступления на международном форуме "Российская энергетическая неделя" Путин назвал Гэмбл "красивой женщиной, которая слышит одно, а говорит совсем другое".
Все дело в том, что американская журналистка продолжала задавать один и тот же вопрос про поставки российского газа в Европу. Несмотря на исчерпывающий ответ российского лидера, Гэмбл назвала действия России шантажом. При этом американская журналистка после инцидента опубликовала на своей странице в Instagram пост, где она держит свежий номер газеты "Коммерсант" с ее фотографией на обложке.

Она подписала свой пост фразой: "Мой лучший ракурс". Она также добавила хештег #феминизм. Большинство подписчиков Гэмбл отметили красоту журналистки на сцене и восхитились тем, что президент России назвал ее красивой.
news.ru
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