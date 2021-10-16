директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич. — Наверное, одним из камней преткновения является сотрудничество в энергетической сфере, то есть цены на энергоносители. — То, что 4 ноября Беларусь и Россия вряд ли подпишут союзные программы, было предсказуемо и не вызывает большого удивления. Мы эту ситуацию видим уже несколько лет — постоянно находятся какие-то технические проблемы, из-за которых в итоге карты не подписываются, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці»— Наверное, одним из камней преткновения является сотрудничество в энергетической сфере, то есть цены на энергоносители.





Налоговое законодательство и сроки его унификации также становятся определенной проблемой для двухсторонних отношений. Потом — различные аспекты двухсторонней торговли. Допустим, для России важно остановить различного рода серые схемы, связанные, например, с реэкспортом продукции сельского хозяйства из Европы. Ну а для белорусских властей это дополнительный источник доходов и отказаться от этого механизма им сложно. И круг таких вопросов может быть очень большим.





Кроме того, напомню, что заявления о том, что все карты согласованы, были сделаны перед выборами в местные советы в России. И тогда уже эксперты говорили, что в этом есть элемент предвыборной картинки.





Политолог считает, что реальная причина многолетнего незавершенного процесса заключается в разности интересов двух сторон.





— Надо понимать, что карты не подписываются, потому что интересы не совпадают. Интересы разные, на уступки стороны идти не готовы. Спешить в общем-то тоже некуда, форсировать процессы не берется ни одна сторона.





Вся практика двухсторонних отношений последних десятилетий показывает, что это бесконечная тема. Да, отношения между странами тесные, поэтому постоянно возникает необходимость что-то согласовывать, что-то решать. Сейчас это называется какими-то картами.





России это дает возможность сохранять Беларусь в орбите своего влияния. А Беларусь не может остановить этот процесс, потому что зависит от России. В то же время Беларусь ждет от интеграции, в первую очередь, инвестиций, а Россия больше настроена на интеграцию институциональную, — отмечает Казакевич.





Вопреки популярному мнению, он уверен, что даже подписанные карты не способны нанести существенный урон суверенитету Беларуси.





— Все-таки, если мы говорим про суверенитет, это то, насколько власти в Беларуси могут принимать важные экономические или политические решения. Пока автономия Беларуси от России остается. И этими картами она не ставится под вопрос.





Большинство карт имеют очень размытый характер, и я не говорил бы, что они могут как-то повлиять на суверенитет Беларуси. Если речь идет о картах, которые были опубликованы, то там на 80% вода. Фактически они просто направлены на некое сотрудничество между двумя странами без какой-либо серьезной конкретики.





Для того, чтобы ограничить белорусский суверенитет, нужно создавать наднациональные органы. Карты этого не предусматривают, — подчеркнул эксперт.



