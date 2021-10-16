У вас есть право на защиту, но у вас нет защиты

Стало известно, что адвокат Наталья Мацкевич, защитница Виктора Бабарико, а также политзаключенных Сергея Тихановского, Николая Дедка и Марфы Рабковой, отстранена от исполнения профессиональных обязанностей. По словам Минюста, в отношении нее возбуждено дисциплинарное дело. Это уже не первый случай, когда власти отстраняют адвокатов от ведения дел и отбирают у них лицензии. Радио «Свобода» вспомнило десятку адвокатов, которых за ведение политических дел лишили лицензий в последнее время.





За последний год было лишено лицензий более 30 адвокатов. Но практика лишения лицензий существовала и раньше.





В 2011 году власти лишали лицензии адвоката Тамару Сидоренко, которая после событий на Октябрьской площади защищала кандидатов в президенты Владимира Некляева и Алеся Михалевича. Чуть позже были лишены права на профессию адвокаты Павел Сапелко, Олег Агеев, Татьяна Агеева, Владимир Букштынов. В 2017-м была лишена лицензии Анна Бахтина, среди чьих подзащитных были Ирина Халип, Эдуард Пальчис и Мирослав Лозовский.





Александр Пыльченко

защитник Виктора Бабарико





Александр Пыльченко, который одним из первых адвокатов начал защищать Виктора Бабарико. В конце августа 2020 года Александр Пыльченко рассказал, какими полномочиями обладает генпрокурор и какие действия можно предпринять согласно опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиения людей 9-12 августа в РУВД и ИВС. И вскоре был лишен лицензии — ровно год назад, 15 октября 2020 года. Официальная версия: Министерство юстиции посчитало, что интервью Пыльченко в СМИ «дискредитирует адвоката и адвокатуру».





Ранее Александр Пыльченко защищал бывшего премьер-министра Михаила Чигиря, а также экс-председателя Национального банка Тамару Винникову.





Людмила Казак

адвокат Марии Колесниковой





Людмила Казак стала защитницей Марии Колесниковой после того, как Мария и ее адвокаты Максим Знак и Илья Салей в начале сентября 2020 года сами оказались фигурантами уголовного дела.





24 сентября 2020 года адвокат ехала на судебное заседание, когда ее схватили неизвестные, силой запихнули в машину и повезли в ИВС на Окрестина: якобы она участвовала в несанкционированном массовом мероприятии 30 августа — акции протеста на проспекте Победителей.





В начале этого года, 19 февраля, ее лишили лицензии. Формально — за «совершение поступка, несовместимого с высоким званием адвоката».





У Людмилы Казак и раньше был опыт ведения политических дел («Площадь-2010», «Белый легион»).

Михаил Кирилюк

защитник Елены Левченко и Юрия Воскресенского





Осенью 2020 года Михаил Кирилюк, член Координационного совета, защищал Юрия Воскресенского, когда тому было предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса (Участие в массовых беспорядках). Также Кирилюк был адвокатом баскетболистки Елены Левченко, которую за участие в марше 23 августа осудили на 15 суток ареста.





Михаил Кирилюк был лишен лицензии 19 февраля 2021 года. Официальное объяснение Министерства юстиции: за «некорректные высказывания в адрес представителей государственных органов».

Владимир Созончук

защитник Николая Статкевича и блогера Серый Кот





Владимир Созончук защищал Николая Статкевича и Дмитрия Козлова (известного блогера Серый Кот). Также он был защитником журналистки «Белсата» Екатерины Андреевой.





Через два дня после того, как лицензии лишили Кирилюка, 24 февраля 2021 года, ее лишился и Владимир Созончук. Причина — «отказался дать следственному органу подписку о неразглашении данных предварительного следствия и тем самым нарушил право на защиту блогера Козлова».





Ранее Созончук был следователем, работал в начале 1990-х в следственной группе, которая занималась так называемым делом «ГКЧП» в Москве, а потом стал адвокатом по политическим делам.





Сергей Зикрацкий

защитник Максима Знака и журналистов





Сергей Зикрацкий защищал своего коллегу, юриста штаба Виктора Бабарико, члена Координационного совета Максима Знака. Также он защищал журналисток «Белсата» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, которые за стрим с «площади Перемен» были осуждены на 2 года лишения свободы. Зикрацкий представлял интересы портала Tut.by, когда его лишали статуса СМИ, и сотрудников беларуского «Пресс-клуба».





Сергей Зикрацкий был исключен из коллегии адвокатов 31 марта 2021 года. 24 марта его вызвали в Министерство юстиции на внеочередную аттестацию, так как очередную он должен был проходить только в 2023 году. Аттестацию он не прошел. Причиной, по словам самого адвоката, стали его комментарии в СМИ.





После лишения лицензии он с семьей уехал в Литву и стал представителем Светланы Тихановской.





Андрей Мочалов

защитник Екатерины Борисевич и Елены Левченко





Андрей Мочалов защищал журналистку Екатерину Борисевич, которая опубликовала документ, что убитый 12 ноября Роман Бондаренко был на самом деле трезв. Также по административным делам он защищал журналистов портала Tut.by, «Комсомольской правды» и БелаПАН, освещавших студенческие акции. Он был адвокатом и у баскетболистки Елены Левченко.





Адвокат Андрей Мочалов был лишен лицензии 31 мая, а узнал об этом через 3 недели — на суде Ольги Синилевой, которая отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора Алине Касьянчик. Официальная версия — «за проступки, несовместимые со званием адвоката».





По словам самого Мочалова, лишение лицензии связано с защитой многодетной матери Ольги Золотарь. Якобы он рассказал, что во время следственных действий над женщиной совершалось насилие.





Дмитрий Лаевский

защитник Виктора Бабарико и адвоката Александра Пыльченко





Дмитрий Лаевский представлял интересы Викора Бабарико и адвоката Александра Пыльченко (который сам защищал Марию Колесникову и Виктора Бабарико), когда того лишали лицензии.





Дмитрий Лаевский был исключен из коллегии адвокатов 8 июля 2021 года — через два дня после оглашения приговора Виктору Бабарико, которого он защищал. Формально у Лаевского были два выговора: за сообщения о несогласии с проектом изменений в законодательство об адвокатуре и за его позицию с обоснованием невиновности Виктора Бабарико на суде.





Еще в 2011 году Лаевский защищал известного правозащитника, руководителя правозащитного центра «Вясна» Алеся Беляцкого, который подвергся уголовному преследованию.





Антон Гашинский

адвокат политолога Шклярова и PandaDoc





Гашинский защищал политолога Виталия Шклярова, журналиста БелаПАН Андрея Александрова, сотрудников IT-компании PandaDoc, автора ютуб-канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского, в последнее время — задержанную вместе с Романом Протасевичем российскую гражданку Софью Сапегу, преподавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову (фигурантку «дела студентов»).





Антона Гашинского лишили лицензии через неделю после Лаевского, 14 июля 2021 года. Формулировка — «за систематическое нарушение требований и условий осуществления адвокатской деятельности». Суть претензий при этом не называется.





Сейчас Антон Гашинский работает адвокатом в России.





Екатерина Желтонога

адвокат-волонтер, защитник Степана Латыпова





Екатерина Желтонога — Партнер адвокатского бюро VERDICT, которое специализировалось на консультировании бизнеса, а в августе 2020 года переквалифицировалось на административное право и бесплатно помогало задержанным на Окрестина. Сама Екатерина Желтонога находилась возле ЦИП и ИВС в красной майке с надписью «адвокат» и давала консультации.





Осенью 2020 года она защищала жителя «площади Перемен» Степана Латыпова.





Екатерина Желтонога была лишена адвокатской лицензии также 14 июля 2021 года. Причиной стало якобы «систематическое нарушение требований и условий осуществления адвокатской деятельности».





Михаил Боднарчук

защитник Екатерины Борисевич и «диджеев перемен»





Михаил Боднарчук защищал журналистку Екатерину Борисевич по уголовному делу, а ее коллегу Надежду Калинину — по административному. Также он был адвокатом у «диджеев перемен» Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, которые на провластном концерте поставили песню Виктора Цоя «Перемен».





Адвокат Михаил Боднарчук в конце апреля добровольно написал заявление с просьбой исключить его из Минской городской коллегии адвокатов и уехал в Киев.





— Я решил поставить на паузу адвокатскую деятельность, поскольку ей уже невозможно заниматься так, как я делал это раньше. Во первых, моего адвокатского бюро, где я работал, уже фактически нет: один партнер лишен лицензии, а у другого определенные личные проблемы. Во-вторых, на момент моего ухода уже было понятно, что будут приняты изменения в Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, согласно с которым можно будет работать только в рамках юридических консультаций и под еще большим контролем (а фактически — руководством) Минюста, что меня не удовлетворяет.



