"Неофициально мы знаем следующее: когда он приехал в аэропорт Шереметьево на регистрацию рейса в Варшаву, к нему подошли сотрудники наших спецслужб, опять же, я говорю „наши“ неофициально, и сказали: „Дорогой товарищ Можейко Геннадий, вы числитесь у нас в списках нежелательных персон и должны покинуть Москву“», — рассказал Сунгоркин.





Как я понимаю, он говорит: „Охотно покину, вот мой билет в Варшаву“. „Извините, нет-нет-нет, вы должны покинуть Москву и вернуться туда, откуда вы к нам прибыли, вы должны вернуться в Минск, и мы вам в этом поможем

Главный редактор «КП» отметил, что Можейко препроводили в самолет на рейс в Минск, там его встретили сотрудники КГБ Беларуси и уже препроводили понятно куда. «И вот он уже на эту минуту около двух недель находится там», — подчеркнул он.





Также Сунгоркин рассказал, что, находясь в Москве, Можейко не связывался с ним.





«Со мной он не связывался, для нас это была всё тайна, покрытая мраком. Ни со мной, ни с моими коллегами, ни с кем. Мы долго гадали, когда он просто исчез, может, он у девушки, условно говоря, где-нибудь. А дальше — правозащитные форумы сообщают, что он вообще-то уже в СИЗО на Окрестина (комплекс мест заключения в Минске. — прим.ред.), что очень интересно и делает честь этим правозащитным форумам. „Комсомолка“ еще ничего не смогла узнать, а они уже говорят, что он в СИЗО на Окрестина. Мы еще даже родителей не смогли найти, они несколько часов прятались», — пояснил главный редактор.