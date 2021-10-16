«К нему подошли сотрудники спецслужб и сказали: вы должны покинуть Москву»
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в разговоре с Тиной Канделаки в эфире программы «Специальный гость» на RTVI рассказал, как журналист Геннадий Можейко пытался улететь в Варшаву из аэропорта Шереметьево и о том, кто «помог» ему улететь в Минск.
"Неофициально мы знаем следующее: когда он приехал в аэропорт Шереметьево на регистрацию рейса в Варшаву, к нему подошли сотрудники наших спецслужб, опять же, я говорю „наши“ неофициально, и сказали: „Дорогой товарищ Можейко Геннадий, вы числитесь у нас в списках нежелательных персон и должны покинуть Москву“», — рассказал Сунгоркин.
Как я понимаю, он говорит: „Охотно покину, вот мой билет в Варшаву“. „Извините, нет-нет-нет, вы должны покинуть Москву и вернуться туда, откуда вы к нам прибыли, вы должны вернуться в Минск, и мы вам в этом поможем
Главный редактор «КП» отметил, что Можейко препроводили в самолет на рейс в Минск, там его встретили сотрудники КГБ Беларуси и уже препроводили понятно куда. «И вот он уже на эту минуту около двух недель находится там», — подчеркнул он.
Также Сунгоркин рассказал, что, находясь в Москве, Можейко не связывался с ним.
«Со мной он не связывался, для нас это была всё тайна, покрытая мраком. Ни со мной, ни с моими коллегами, ни с кем. Мы долго гадали, когда он просто исчез, может, он у девушки, условно говоря, где-нибудь. А дальше — правозащитные форумы сообщают, что он вообще-то уже в СИЗО на Окрестина (комплекс мест заключения в Минске. — прим.ред.), что очень интересно и делает честь этим правозащитным форумам. „Комсомолка“ еще ничего не смогла узнать, а они уже говорят, что он в СИЗО на Окрестина. Мы еще даже родителей не смогли найти, они несколько часов прятались», — пояснил главный редактор.
За ��ржание Можейко
В начале октября белорусские силовики задержали Геннадия Можейко, автора статьи об убийце сотрудника КГБ. Мать журналиста Ирина тогда сообщила, что его задержали в Москве и насильственно доставили в Минск, в следственный изолятор на Окрестина, однако в МВД Белоруссии утверждали, что Можейко задержали на территории республики. В квартире журналиста прошли обыски, связанные со следственными действиями по нескольким статьям белорусского Уголовного кодекса: о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, а также об оскорблении представителя власти.
6 октября газета «Комсомольская правда» решила закрыть свой филиал в Беларуси после блокировки сайта издания и задержания Можейко.
Реакция
Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин называл происходящее с газетой и сотрудником издания в Беларуси «произволом». «Чем он вызван, я не понимаю. Это неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку», — сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в разговоре с RTVI, что МИД обсуждает с Беларусью работу филиала «Комсомольской правды», в том числе и вопрос задержания Можейко. Она выразила надежду, что права журналистов в республике «будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил сожаление по поводу закрытия филиала газеты в Беларуси. Кроме того, Кремль надеется, что задержание Можейко не связано с его журналистской работой.
Союз журналистов России (СЖР) и Совет по правам человека (СПЧ), в свою очередь, потребовали немедленно освободить Геннадия Можейко.
10:17 16/10/2021
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