Независимый аналитик высказался о влиянии России на белорусскую ситуацию.





— Мне кажется, что мы постоянно оглядываемся на какого-то созданного виртуального оппонента, с которым мы сражаемся, — заявил в интервью Еврорадио Сергей Чалый.





Риторика, которая использовалась для выборов 2015 года:





«Если вы тут начнёте что-то, то будет как в Крыму. То бишь будут танки, русские базы. Грубо говоря, Путин не даст вам развиваться иначе, как под его крылом, и только так, как выгодно России».





Мне кажется, мы снова сами себе придумываем соломенное чучело, — считает эксперт. — Для того чтобы оправдывать свои собственные страхи. Мне кажется, что если и когда такого рода реформы и изменения начнутся, Кремль и Москва будут поставлены в положение, когда им придётся принять этот новый статус кво. И нужно будет как-то налаживать отношения с новым руководством.





По словам Чалого, попытки России влиять на Беларусь будут, как и попытки других сторон.





— И в конце концов, мы же не можем не жить рядом с Россией. У меня вообще была такая мысль, что это какая-то наша всемирно-историческая миссия. Единственная страна, которая умеет умиротворить дикого медведя, чтобы он там дальше спал в своей берлоге.





А с другой стороны, я сам это знаю на примере большого количества политических кампаний, что влияние и инструменты, которыми обладает Россия, — крайне-крайне преувеличены.





Мы ж все помним «оранжевую» революцию в Украине, когда Путин дважды или трижды поздравил Януковича с избранием. Как все его кандидаты проигрывали выборы в Молдове, как они проигрывали даже в оккупированных территориях Абхазии и Осетии, почти везде.





Я думаю, что мы должны меньше думать о том, что подумает об этом Россия. Это раз. А второе, это не моя мысль, но она очень важная, её озвучивал Максим Богрецов: к сожалению, сейчас наши отношения с Россией абсолютно искажённые.





Лукашенко сферу отношений с Россией, не важно, политических или экономических, представляет в виде «схематозов». В духе «вот есть такая схема, сейчас мы тут сахар там из кубинского тростника под видом нашего, сейчас мы с помощью фонда Исинбаева будем гнать туда алкоголь». Или «вот у нас растворители-разбавители».





То есть постоянно выстраиваются какие-то схемы, вместо того чтобы выстроить нормальные, прозрачные, человеческие отношения. Которые и для самой России будут выгоднее, чем вот этот ужас, который сейчас творится.





И сейчас они наконец начинают это понимать, устраняя все эти схематозы. Это будет выгодно и для самой России, пишет udf.name



