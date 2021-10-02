Мнение. "Сам факт того, что человек читает экстремистский контент не делает его преступником"
Подписка гражданина на экстремистские каналы не делает его преступником, поэтому абсурдно вводить за это наказание.
Об этом корреспонденту «Политринга» рассказал председатель движения «Гражданское согласие», белорусский политик Артем Агафонов.
В первую очередь политик обратил внимание на то, что после заявления о введении уголовной ответственности за подписку на признанные экстремистскими телеграм-каналы, от них отписалось в среднем по 2-3 процента подписчиков.
«Реакция на столь грозную законодательную инновацию, прямо скажем, не впечатляет. Такое впечатление, что основная часть их аудитории либо не верит в то, что их это может коснуться, либо рассуждает в духе Салтыкова-Щедрина, который утверждал, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Увы, последний год показал, что в нашей стране работают даже самые абсурдные законы», - добавил он.
В то же время нововведение о наказании за подписку на экстремистские каналы Агафонов назвал абсурдным.
«Можно запрещать сами каналы, ссылки на них, но вводить уголовную ответственность за подписку – это все равно, что сажать в тюрьму за прочитанные книги, просмотренные фильмы или прослушанные анекдоты. Сам факт того, что человек читает экстремистский контент не делает его преступником. В противном случае первыми кандидатами на тюремный срок стали бы официозные пропагандисты вроде Азаренка, которые регулярно ссылаются на экстремистские каналы», - подчеркнул он.
Артем Агафонов с сожалением констатировал, что введенный белорусскими властями запрет является де-факто признанием поражения государственных СМИ и идеологической вертикали.
«Они оказались неспособны противостоять влиянию оппозиционных телеграм-каналов настолько, что ввели наказание за их чтение. Подобного не было даже в Советском Союзе, где “вражьи голоса” хоть и глушили, но не сажали в тюрьму тех, кто их слушает», - подытожил он.
Напомним, что ранее в Беларуси ввели уголовную ответственность за подписку на экстремистские телеграм-каналы.
09:39 16/10/2021
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