Об этом корреспонденту «Политринга» рассказал председатель движения «Гражданское согласие», белорусский политик Артем Агафонов.









В первую очередь политик обратил внимание на то, что после заявления о введении уголовной ответственности за подписку на признанные экстремистскими телеграм-каналы, от них отписалось в среднем по 2-3 процента подписчиков.

«Реакция на столь грозную законодательную инновацию, прямо скажем, не впечатляет. Такое впечатление, что основная часть их аудитории либо не верит в то, что их это может коснуться, либо рассуждает в духе Салтыкова-Щедрина, который утверждал, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Увы, последний год показал, что в нашей стране работают даже самые абсурдные законы», - добавил он.





В то же время нововведение о наказании за подписку на экстремистские каналы Агафонов назвал абсурдным.

«Можно запрещать сами каналы, ссылки на них, но вводить уголовную ответственность за подписку – это все равно, что сажать в тюрьму за прочитанные книги, просмотренные фильмы или прослушанные анекдоты. Сам факт того, что человек читает экстремистский контент не делает его преступником. В противном случае первыми кандидатами на тюремный срок стали бы официозные пропагандисты вроде Азаренка, которые регулярно ссылаются на экстремистские каналы», - подчеркнул он.

Артем Агафонов с сожалением констатировал, что введенный белорусскими властями запрет является де-факто признанием поражения государственных СМИ и идеологической вертикали.

«Они оказались неспособны противостоять влиянию оппозиционных телеграм-каналов настолько, что ввели наказание за их чтение. Подобного не было даже в Советском Союзе, где “вражьи голоса” хоть и глушили, но не сажали в тюрьму тех, кто их слушает», - подытожил он.





Напомним, что ранее в Беларуси ввели уголовную ответственность за подписку на экстремистские телеграм-каналы.