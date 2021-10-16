"Мы отвергаем характеристику данной ситуации, особенно версию событий, которую отражают СМИ, подконтрольные государству", — заявил пресс-представитель Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве Руперт Колвилл.





Белорусские власти неоднократно заявляли, что представительство ООН в Беларуси финансировало протесты. Об этом говорил даже министр иностранных дел Владимир Макей.









На этой неделе телеканал ОНТ в сюжете журналиста Игоря Тура сообщил, будто 5000 долларов, выделенных ООН на поддержку людей с инвалидностью и жертв домашнего насилия, были использованы на иные цели. В этом телеканал обвинил бывшего старшего советника по правам человека представительства ООН в Беларуси Омера Фишера. Сообщалось, что чиновник ООН выделил эти деньги на оплату адвокатов 23 участникам протестов — в том числе руководителю и юристу офиса по правам людей с инвалидностью.





"Из частичной информации, предоставленной ООН до сих пор, следует, что обвинения касаются выполнения служебных функций должностными лицами ООН для реализации программы ООН. По этому поводу между правительством и организацией по-прежнему существует разница во взглядах", — говорится в ответе Руперта Колвилла.





Представитель ООН выразил глубокое сожаление по поводу того, что на государственном телеканале были озвучены серьезные обвинения в адрес сотрудников организации: "В том числе использование записей разговоров с государственными лицами в официальных помещениях, что явно нарушает право на частную жизнь и надлежащую процедуру", переводит euroradio.fm



