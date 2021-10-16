"По крайней мере, три ключевых командира панджшерских ополченцев были убиты в районе Андараб провинции Баглан", - сообщил в пятницу вечером начальник пресс-центра МВД Кари Сайед Хости.





Никаких других подробностей боестолкновений он не привел.





Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило практически без боя почти все провинции страны. 15 августа талибы без боев овладели Кабулом, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.





После этого более двух недель талибы, неся потери, пытались штурмом захватить единственную непокоренную провинцию Панджшер. 6 сентября они заявили о захвате долины. Однако представители антиталибского Фронта национального сопротивления (ФНС) утверждают, что радикалам с помощью пакистанской авиации удалось овладеть лишь главным ущельем Панджшера, все 23 других ущелья региона находятся под контролем Фронта. По сообщению ФНС, одновременно с Панджшером ими было организовано вооруженное сопротивление в долине Андараб в соседней провинции Баглан. До сих пор талибы отрицали факт боестолкновений в Панджшере и Андарабе.





В пятницу сразу несколько источников, близких к Фронту национального сопротивления сообщили о продолжающихся с утра боестолкновениях в долине Андараб.





"В настоящее время в Андарабе идет ожесточенной бой между талибами и Фронтом национального сопротивления. Есть жертвы с обеих сторон", - говорилось в сообщении ФНС, размещенном в Твиттере.





По сведениям источников, боестолкновения шли на территории уездов Пули-Хисар и Дих-Салах провинции Баглан, талибы, потеряв убитыми более 60 человек, отступили, сообщалось также о гибели двух полевых командиров ФНС.





Тем временем, министерство обороны талибов объявило, что Атаулла Омари назначен командующим корпуса "Мазари-Шариф". Штаб корпуса расположен на базе бывшего 209 корпуса афганской национальной армии "Шахин" в пригороде Мазари-Шарифа, центра провинции Балх и отвечал за безопасность на севере страны, пишет interfax.by



