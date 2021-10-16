Семья президента продала горнодобывающий проект "Доминга" близкому другу Пиньеры. Часть платежа содержала пункт о том, что окружающую проект территорию не объявят охраняемой зоной. Предыдущее правительство оставило это условие, но администрация Пиньеры отменила их, отметила газета.





Депутат от Социалистической партии Хайме Наранхо заявил, что оппозиция обвиняет Пиньеру в открытом нарушении конституции, принципов честности и в серьезном посягательстве на честь нации, пишет gordonua.com





Нижняя палата парламента сформировала комиссию из трех членов оппозиции и двух членов правящей коалиции. Они будут анализировать обвинения, выдвинутые чилийскому лидеру. Пиньере дадут 10 дней на ответ, после этого нижняя палата проголосует за то, чтобы передать обвинения в Сенат, где правящая коалиция Chile Vamos занимает 15 из 43 мест. Такая расстановка сил делает импичмент Пиньеры маловероятным, пишет Chile Today.





Прокуратура Чили объявила о начале расследования в отношении Пиньеры по обвинениям в налоговых нарушениях и взятках при продаже горнодобывающего проекта "Доминга", добавило Associated Press. Расследование Pandora Papers указывает, что президент Чили использовал офшорные компании на Британских Виргинских островах, чтобы совершать сделки по этому проекту.



