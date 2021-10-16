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Байден рассказал о здоровье Клинтона и постучал по дереву

По словам американского лидера, у экс-президента со здоровьем дела обстоят нормально.

 Американский президент Джо Байден сообщил, что с бывшим главой государства Биллом Клинтоном все нормально, и постучал по дереву, пишет sputnik.by
"Знаю, у вас есть вопросы о президенте Клинтоне. Мы обмениваемся звонками. Кажется, у него все хорошо божьей волей", – сказал он во время выступления относительно экономических инициатив.

При этом, говоря о состоянии здоровья бывшего президента, американский лидер постучал по деревянной трибуне.

Клинтона госпитализировали во вторник 12 октября: он почувствовал недомогание и обратился в больницу. По информации СМИ, экс-президент находится в медцентре из-за инфекции мочевыводящих путей. Ранее его лечащие врачи сообщили, что у пожилых людей урологические инфекции – не редкость и хорошо лечатся.
Билл Клинтон возглавлял США с 1993 по 2001 год. До этого он пять раз избирался губернатором Арканзаса – штата, где он родился и вырос.
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