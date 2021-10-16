Как пишет Sputnik, Министерство юстиции Беларуси более детально прописало правила взаимодействия адвокатов со средствами массовой информации, соответствующее постановление ведомства № 180 от 30 сентября опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Новое постановление утвердило обновленные правила профессиональной этики юристов.

Так, адвокаты вправе представлять средствам массовой информации, распространять (в том числе посредством комментариев, оценок) в интернете точную и достоверную информацию.

"Любые заявления адвоката, в том числе при обсуждении и разъяснении правовых норм, должны быть ответственными, достоверными и не вводить в заблуждение", – говорится в документе.

Сообщая информацию по конкретным делам, адвокат "не должен допускать необоснованных, не подкрепленных точными фактами и материалами дела суждений и умозаключений".

Кроме того, адвокат, общаясь с прессой, должен принимать меры для того, чтобы его слова впоследствии не были искажены.

Сообщается, что правила профессиональной этики адвоката основаны на нравственных критериях и традициях адвокатуры, а также на международных стандартах.

Отдельные главы постановления посвящены адвокатской тайне, оплате юридической помощи. Также прописана ответственность за нарушение правил профессиональной этики адвоката.

Постановление вступает в силу с 30 ноября 2021 года.



