Без ограничений посещать США смогут вакцинированные от коронавируса жители 26 стран Шенгенской зоны.





Власти США с 8 ноября откроют границы для иностранцев. Однако въехать в страну смогут только те, кто полностью вакцинировался от коронавируса вакцинами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом в пятницу, 15 октября сообщает The New York Times со ссылкой на Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC). С момента второй прививки должно пройти не меньше двух недель.

Отмечается, что иностранцам, прилетающим в США, необходимо будет предъявить сертификат о прививках перед посадкой в самолет, а в течение трех дней после прибытия показать отрицательный тест на коронавирус.

Акцентируется, что въезд разрешат тем, кто привился одобренными FDA или ВОЗ вакцинами.

На сегодня в США получили одобрение вакцины, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech, Moderna, а также Johnson & Johnson. В ВОЗ одобрили шесть препаратов: разработки Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, института Serum в Индии, Johnson & Johnson, Moderna и китайской Sinopharm.

Уточняется, что иностранным посетителям, пересекающим сухопутную границу, не нужно будут предъявлять доказательства недавнего отрицательного теста на COVID-19.





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Издание отмечает, что на фоне этих новостей выросли акции авиакомпаний, отелей и круизных компаний США, в том числе акции American Airlines - на 1,9%; Marriott International Inc - рост на 2,2%; и Carnival Corp - на 1,3%.





Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы начать COVID-вакцинацию детей 5-11 лет. Власти ожидают окончательного одобрения такого решения от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов.



