+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В США назвали вакцины от COVID-19, с которыми будут пускать в страну

Власти США объяснили, кого будут впускать в страну

Без ограничений посещать США смогут вакцинированные от коронавируса жители 26 стран Шенгенской зоны.

Власти США с 8 ноября откроют границы для иностранцев. Однако въехать в страну смогут только те, кто полностью вакцинировался от коронавируса вакцинами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом в пятницу, 15 октября сообщает The New York Times со ссылкой на Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC). С момента второй прививки должно пройти не меньше двух недель.
Отмечается, что иностранцам, прилетающим в США, необходимо будет предъявить сертификат о прививках перед посадкой в самолет, а в течение трех дней после прибытия показать отрицательный тест на коронавирус.
Акцентируется, что въезд разрешат тем, кто привился одобренными FDA или ВОЗ вакцинами.
На сегодня в США получили одобрение вакцины, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech, Moderna, а также Johnson & Johnson. В ВОЗ одобрили шесть препаратов: разработки Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, института Serum в Индии, Johnson & Johnson, Moderna и китайской Sinopharm.
Уточняется, что иностранным посетителям, пересекающим сухопутную границу, не нужно будут предъявлять доказательства недавнего отрицательного теста на COVID-19.

Фото: Unsplash
Издание отмечает, что на фоне этих новостей выросли акции авиакомпаний, отелей и круизных компаний США, в том числе акции American Airlines - на 1,9%; Marriott International Inc - рост на 2,2%; и Carnival Corp - на 1,3%.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы начать COVID-вакцинацию детей 5-11 лет. Власти ожидают окончательного одобрения такого решения от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов.
korrespondent.net
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]