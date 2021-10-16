Президент Таджикистана: движение «Талибан» представляет серьезную угрозу безопасности стран СНГ
Военно-политический и гуманитарный кризис в Афганистане представляет серьезную угрозу безопасности стран СНГ, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
«Приход к власти движения «Талибан», которое Совет Безопасности ООН объявил террористической группировкой, еще больше осложнил ситуацию в соседней стране. В связи с этим возникает необходимость в более тесной координации правоохранительных органов наших стран в борьбе с вызовами и угрозами, исходящими из Афганистана», - цитирует таджикского лидера его пресс-служба.
Эмомали Рахмон выразил уверенность, что прошлогоднее предложение Таджикистана о разработке единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории государств-участников, будет реализовано совместно. При этом особый акцент был сделан на обеспечении защиты информационного пространства СНГ.
В контексте обеспечения продовольственной безопасности в Содружестве в текущих условиях им было отмечено, что важно и дальше укреплять сотрудничество в сфере торговли, производства, транспорта, энергетики, финансов, инвестиций, сельского хозяйства и инноваций.
Отмечалось, что борьба с терроризмом, экстремизмом во всех его проявлениях, незаконным оборотом наркотиков и оружия, киберпреступностью и транснациональной организованной преступностью остается приоритетом Содружества в сфере региональной безопасности.
В своей речи президент Таджикистана сообщил, что таджикская сторона предложила объявить 2025 год Годом защиты ледников и создать специальный Международный фонд защиты ледников, пишет centralasia.media
07:41 16/10/2021
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