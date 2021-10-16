«Приход к власти движения «Талибан», которое Совет Безопасности ООН объявил террористической группировкой, еще больше осложнил ситуацию в соседней стране. В связи с этим возникает необходимость в более тесной координации правоохранительных органов наших стран в борьбе с вызовами и угрозами, исходящими из Афганистана», - цитирует таджикского лидера его пресс-служба.





Эмомали Рахмон выразил уверенность, что прошлогоднее предложение Таджикистана о разработке единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории государств-участников, будет реализовано совместно. При этом особый акцент был сделан на обеспечении защиты информационного пространства СНГ.









В контексте обеспечения продовольственной безопасности в Содружестве в текущих условиях им было отмечено, что важно и дальше укреплять сотрудничество в сфере торговли, производства, транспорта, энергетики, финансов, инвестиций, сельского хозяйства и инноваций.





Отмечалось, что борьба с терроризмом, экстремизмом во всех его проявлениях, незаконным оборотом наркотиков и оружия, киберпреступностью и транснациональной организованной преступностью остается приоритетом Содружества в сфере региональной безопасности.





объявить 2025 год Годом защиты ледников и создать специальный Международный фонд защиты ледников, В своей речи президент Таджикистана сообщил, что таджикская сторона предложила пишет centralasia.media







