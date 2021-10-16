



По словам представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Польше Кристин Гойер, поправки к закону "подрывают фундаментальное право на поиск убежища, закрепленное в международном праве и праве Европейского союза".





Она отметила, что это также "противоречит Конвенции о статусе беженцев 1951 года, в которой четко говорится, что просители убежища не должны подвергаться наказанию за незаконное пересечение границы".





Одобренные парламентом поправки еще не утверждены президентом страны Анджеем Дудой.





Согласно этим поправкам, убежище смогут просить лишь те мигранты, которые прибывают из стран, где их жизнь находится под угрозой. Таким образом, беженцы, приезжающие из стран Ближнего Востока, Азии и Африки и пытающиеся попасть в Польшу через территорию Беларуси, будут обязаны покинуть страну. Задержанным на границе мигрантам будет запрещен въезд на территорию Польшу на три года.





Всего с начала августа около 10 тыс. человек пытались пройти через границу Беларуси и Польши, чтобы попасть в ЕС. Еще около 1,5 тыс. человек задержали уже в самой Польше.





Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.

Польша разместила тысячи военнослужащих на границе и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям ввиду действующего режима ЧП посещать эту зону запрещено.











