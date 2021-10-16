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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Минске из-за эпидемической обстановки отменили Global Women Forum

Экстренно отменен Global Women Forum 2.0, который должен был пройти в Минске 16 октября, причины – эпидемическая обстановка.

"Пожалуйста, просто войдите в наше положение, просто дождитесь даты переноса форума, мы сделаем все возможное, чтобы он состоялся в ближайшее время", - сообщили органитзаторы Global Women Forum.

По информации организаторов форума, до 16.00 15 октября они сами были уверены, что форум состоится: проходил монтаж площадки, приехали партнеры и спикеры, пишет Смартпресс.
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