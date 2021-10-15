Правозащитники признали политзаключенными еще восемь человек. Это Михаил Чемурако, Владимир Сушко, Александр Литвищенко, Александр Жихаревич, Александр Курганский, Оксана Касперович, Артур Жвиридовский и Игорь Бузук.





Как отмечает правозащитный сайт "Весна", эти люди были лишены свободы за оскорбление Лукашенко, представителей власти (сотрудников милиции), судей и оскорбление государственных символов.









Правозащитники требуют немедленно освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их уголовное преследование. Также они призывают декриминализировать диффамационные правонарушения и убрать из Уголовного кодекса статьи, предусматривающие ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц, а также прекратить все ранее заведенные по этим статьям уголовные дела.





Кроме того правозащитники требуют немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.





Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", Lawtrend, Белорусский ПЕН-центр, "Правовая инициатива", Белорусский дом прав человека имени Б. Звозскова, Белорусская ассоциация журналистов, Human Constanta.



