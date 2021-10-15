В Беларуси признали политзаключенными еще восемь человек
В Беларуси 812 политзаключенных.
Правозащитники признали политзаключенными еще восемь человек. Это Михаил Чемурако, Владимир Сушко, Александр Литвищенко, Александр Жихаревич, Александр Курганский, Оксана Касперович, Артур Жвиридовский и Игорь Бузук.
Как отмечает правозащитный сайт "Весна", эти люди были лишены свободы за оскорбление Лукашенко, представителей власти (сотрудников милиции), судей и оскорбление государственных символов.
Правозащитники требуют немедленно освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их уголовное преследование. Также они призывают декриминализировать диффамационные правонарушения и убрать из Уголовного кодекса статьи, предусматривающие ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц, а также прекратить все ранее заведенные по этим статьям уголовные дела.
Кроме того правозащитники требуют немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.
Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", Lawtrend, Белорусский ПЕН-центр, "Правовая инициатива", Белорусский дом прав человека имени Б. Звозскова, Белорусская ассоциация журналистов, Human Constanta.
21:44 15/10/2021
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