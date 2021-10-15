Теперь и платформу "Голос" признали экстремистской
Ранее сообщалось, что в Беларуси признали экстремистским телеграм-канал экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Также судом Центрального района Минска признан экстремистским telegram-канал "ПЛАТФОРМА ГОЛОС | новости", пишет Интерфакс-Запад.
Платформа "Голос" была создана для контроля за честностью президентских выборов в Беларуси 2020 года. С помощью ресурса организовали альтернативный подсчет голосов. Избирателей призывали фотографировать и присылать заполненные во время голосования бюллетени. После выборов были обнародованы результаты анализа собранных на платформе данных. В "Голосе" заявили о значительных расхождениях и нестыковках между официальными данными и данными с избирательных участков, собранными на платформе.
21:27 15/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение