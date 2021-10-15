Съемочная группа БТ на беларусско-польской границе. Фото: @Straz_Graniczna





Мигранты платят за прохождение миграционного пути от 2 до 12 тысяч долларов, и на этом зарабатывает беларусский режим, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын на брифинге 15 октября.





«По нашим оценкам, режим Лукашенко собрал за этот миграционный маршрут миллионы долларов. Приток будет продолжаться на протяжении всего периода функционирования миграционного маршрута», – заявил Жарын.





По его словам, полученные деньги идут в том числе авиакомпании «Белавиа» и минскому аэропорту, а также Госпогранкомитету, КГБ и Администрации президента, которая контролирует деятельность турфирмы «ЦентрКурорт».





«Создание постоянного маршрута миграции в Европейский союз будет формой постоянного финансирования беларусского режима, который остается враждебным Польше», – заявил Жарын.



