+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минчанина арестовали перед началом хоккейного матча за обложку паспорта с «Погоней»

23-летний Владислав Федоров 14 октября пришел в «Минск-Арену» на хоккейный матч «Динамо» Минск — «Спартак». Во время осмотра вещей у парня нашли паспорт с обложкой, на которой был герб «Погоня».

Федорова сразу задержали и увезли в Центральное РУВД. Согласно протоколу, именно на территории РУВД парень «оказал неповиновение сотрудникам милиции», за что на него составили протокол по ст. 24.3 КоАП, сообщают правозащитники.

Сегодня дело Владислава рассмотрела судья Центрального района Виктория Шабуня. Вину свою Федоров признал, но утверждает, что неповиновения не оказывал. Милиционер на суде рассказал, что Федорова задержали по подозрению в участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Приговор — 15 суток.

Это уже не первое задержание после осмотра вещей перед началом хоккейного матча. В сентябре на сутки отправили 20-летнего студента БНТУ Максима Лычковского, которого задержали при таких же обстоятельствах, пишет Nashaniva.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]