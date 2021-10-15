Павел Усов. - Но, это не будет иметь эффекта, если не заставить людей читать "правильные" книги и смотреть "правильные" ТВ каналы или фильмы, чтобы люди правильно думали. Расширение цензуры и ограничение доступа к информации (ТГ каналам), вполне в духе тоталитарных режимов, - пишет политолог. - Но, это не будет иметь эффекта, если не заставить людей читать "правильные" книги и смотреть "правильные" ТВ каналы или фильмы, чтобы люди правильно думали.





Запрет на подписку на "экстремистские каналы" должен сопровождаться укреплением "патриотических чувств" граждан. К примеру, должна быть введена обязательная подписка на "Пул Первого" или "СБ", каналы БТ, ОНТ. Формально обязательная подписка на "государственные газеты" существует давно, значит следует расширить практику и на цифровое пространство. Можно еще принудить к подписке на ТГ-каналы МВД или ГУБОПик в качестве профилактики преступномыслию.





В отсутствии же таковых в телефонах граждан, взыскивать штрафы или обвинять в нелояльности к существующему строю и попытках свержения режима. Можно также поставить задачу идеологическим отделам ездить не только на предприятия и в школы, но организовывать открытые вечерние "лекции" для граждан во дворах, с обязательной явкой. В противном случае - отключить свет. Но это лишь действия, направленные на то, чтобы вернуть социальное послушание, но сделать людей тупыми - вряд ли получится...





Все эти запреты не будут эффективными без уничтожения социальных сетей как таковых, которые являются интегральной частью современного общества, ну и конечно же, � �алогово литературы. То, что власти пытаются демодернизировать общество, вернуть его в доинформационную эпоху - факт. Неинформационное общество - гарант выживания архаической системы... Как бы не звучали дико все эти инициативы, процесс сдавливания информационного пространства неизбежен.





Но, чтобы подобные шаги имели эффект, нужен еще и реальный запрос общества на такое состояние, его активное включение в нейтрализацию информационных угроз.





Власти не решить главной задачи, она не сможет заставить детей доносить на родителей, уверен Павел Усов.