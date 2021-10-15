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Власти Беларуси начали объявлять экстремистскими сообщества «ВКонтакте»

Популярная в Беларуси номинация «экстремистская информационная продукция» добралась и до сети «ВКонтакте».

«По заявлению прокуратуры г. Витебска информационная продукция сообщества "Прамень" в социальной сети "ВКонтакте" признана экстремистскими материалами», - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

Накануне, по заявлению прокуратуры Березинского района признана экстремистскими материалами информационная продукция Telegram-канала "Березино за честные выборы", а по заявлению прокуратуры Лепельского района - информационная продукция Telegram-чата "Лепель для жизни", пишет afn.by
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