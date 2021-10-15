Как сообщают, встреча прошла 14 октября. «Александр Колесников в СИЗО встретился со своей дочерью. Поговорили через стекло по телефону час. Маша выглядит бодрой, много читает и следит за новостями», - говорится в сообщении.





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«Мария передает привет Светлане Алексиевич, Марии Бабарико, всем друзьям и соратникам», - сказано в сообщении.

Дмитрию Муратову, — рассказал Александр Павлович. Кроме того, как пишет «Наша нива»: «Маша хотела бы подписаться на «Новую Газету». Она в курсе, что главному редактору вручена Нобелевская премия. Машу это восхитило, и она просила передать свои огромные поздравления, — рассказал Александр Павлович.





Справочно





В сентябре 2020 года Колесникова была арестована. 6 сентября 2021 года суд в Минске приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы.

Мария Колесникова родилась 24 апреля 1982 года в Минске, по профессии - музыкант (флейтистка), педагог.

С 2007 по 2019 год училась и работала в Германии.