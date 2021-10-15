Владимир Новосяд. Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга» рассказал политический эксперт

По его мнению, вынесение на референдум вопроса смертной казни для принятия соответствующего решения всем обществом, будет разумным решением.

«Это станет шагом примирения, который послужит снижению градуса противостояния в обществе», - пояснил он.





В то же время Новосяд обратил внимание на то, что смертная казнь в бедных и отсталых обществах является единственным сдерживающим фактором.

«Угроза ее применения, пожалуй, единственное что может остановить. Ведь в таких обществах забрать просто нечего по итогам преступления. Мы же все-таки живем в 21 веке. Граждане в массе своей осознают ценность “Божьего дара”. У каждого есть квартиры, машины, капитал в конце концов. Лишение свободы в таких условиях - самое большое наказание, какое только может быть», - подытожил он.





Напомним, ранее стало известно о том, что вопрос об отмене смертной казни в Беларуси может быть вынесен отдельно на референдум.



