«Давайте мы будем учитывать реальную эпидемиологическую обстановку. Даже сегодня тот формат, который был выбран главами делегаций, главами государств СНГ, — видеоформат, он нисколько не уменьшил масштаб и глубину той дискуссии, которая состоялась», — цитирует Мезенцева БелТА.





Также госсекретарь не дал прямого ответа и по поводу даты ВГС.





«Дайте нам еще немножко времени. Мы все скажем», — ответил он.





Надо отметить, что вчера в российской газете «КоммерсантЪ» появилась статья, в которой высказывались сомнения в том, что на заседании ВГС будут подписаны союзные программы, как это ожидалось раньше. По данным источника издания, пакет документов могут не успеть подготовить к предполагаемой дате заседания в ноябре.



