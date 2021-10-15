Формат Высшего государственного совета Союзного государства не определен - пандемия помешала
Нет ясности с его датой, хотя ранее заявлялось о намерении провести его 4 ноября. Сегодня госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев заявил, что вопросы будут решаться с учетом эпидемиологической обстановки.
«Давайте мы будем учитывать реальную эпидемиологическую обстановку. Даже сегодня тот формат, который был выбран главами делегаций, главами государств СНГ, — видеоформат, он нисколько не уменьшил масштаб и глубину той дискуссии, которая состоялась», — цитирует Мезенцева БелТА.
Также госсекретарь не дал прямого ответа и по поводу даты ВГС.
«Дайте нам еще немножко времени. Мы все скажем», — ответил он.
Надо отметить, что вчера в российской газете «КоммерсантЪ» появилась статья, в которой высказывались сомнения в том, что на заседании ВГС будут подписаны союзные программы, как это ожидалось раньше. По данным источника издания, пакет документов могут не успеть подготовить к предполагаемой дате заседания в ноябре.
Александр Лукашенко и Владимир Путин могли встретиться 14-15 октября в рамках саммитов ЕАЭС и СНГ, который планировалось провести в очном формате в Минске. Но в итоге мероприятия прошли в режиме видеоконференции, пишет reform.by
18:39 15/10/2021
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