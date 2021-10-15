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На саммите Восточного партнерства Беларусь будет представлена «пустым креслом без флага»

15 декабря в Брюсселе пройдет саммит Восточного партнерства. Беларусь на нем будет представлена «пустым креслом без флага»

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Также отмечается, что на саммит могут пригласить представителей белорусского гражданского общества.

Напомним, что в конце июня официальный Минск заявил о приостановлении участия в Восточном партнерстве, пишет nashaniva.com
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