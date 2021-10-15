Увеличение роли Азии должно стать ответом на выпадение Запада из внешней политики и хоть каким-то образом уравновесить опасное сближение с Россией. О том, почему успех отношений Беларуси с Азией зависит от качества отношений с Западом, пишут эксперты Центра новых идей Рыгор Астапеня и Павел Мацукевич.





Cледует оговорится, что Азия, конечно, очень разная. Это большой список стран, куда включают и такие государства как Израиль, Индия, ОАЭ, Турция, Россия и многие страны постсоветского пространства.





В нашем МИД, например, за Турцию отвечает управление Европы, а дипломатическое покрытие Афганистана обеспечивает посольство Беларуси в Таджикистане, которое относится к управлению СНГ. Чтобы не мешать все в кучу, в этой статье речь пойдет о странах Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии.





Наша основная экспортная статья в Азию — калийные удобрение. В структуре белорусского экспорта в Китай их доля превышает 40%. От страны к стране может быть по-разному, но в целом в том направлении мы также поставляем карьерные самосвалы, грузовики, шины, мясомолочные продукты.





Также есть сотрудничество по линии ВПК. Китайцам к примеру интересны военные технологии, пример тому белорусско-китайский “Полонез” (хоть технологический баланс в этом комплексе не в пользу Беларуси — белорусское, скорее всего, только шасси).





Сейчас провластные эксперты стараются создать теоретическую базу под увеличение роли Азии во внешней политике. Отсюда рассуждения о том, что Беларусь интересна Азии как безопасная инвестиционная гавань, источник методологии технического перевооружения, промышленной кооперации, база для реализации проектов в области ВПК, кибербезопасности и прочее.





Многие из этих аргументов как безопасная инвестиционная гавань либо база для реализации проектов в области кибербезопасности, звучат даже самоиронично.





О чем не говорит действующая власть — это то, что попав под санкции Запада, Беларусь много потеряла в глазах азиатских стран, в первую очередь, Китая. Да и в принципе важно не переоценивать свою значимость. Беларусь не связана с Азией географией и отсутствие общей границы объективно минимизирует общие интересы.





Далее — Беларусь ни для одной из азиатских стран не является критически важным партнером или поставщиком. Поставки калия в Китай и Индию не в счет. Никто не гарантирует, что эти рынки под влиянием санкций не уйдут конкурентам.





Старый новый приоритет

Правительство, конечно, пытается усилить контакты со странами региона, чтобы разворот не остался лишь фигурой речи. МИД даже успел провести в Москве Белорусско-Азиатский форум.





В ближайших планах усиление дипломатического присутствия. Уже приняты решения об открытии генконсульств Беларуси в Мумбаи, Хошимине и Гонконге. Однако регион и без объявления разворота требует гораздо больше дипломатов. Пример: наше посольство в Ханое состоит из пяти дипломатов и отвечает за сотрудничество с пятью странами.





Посольство в Дели тоже скромными дипломатическими силами покрывает Индию, Шри-Ланку, Бангладеш и Непал, а наша дипмиссия в Индонезии представляет белорусские интересы еще и на Филиппинах, в Малайзии и Сингапуре.





Чемпионский титул принадлежит нашим дипломатам в Японии, которые отвечают еще и за сотрудничество с Австралией и Новой Зеландией. К слову, из Минска до Лиссабона ближе чем из Токио до Новой Зеландии. Остается загадкой, как с такой картой дипломатического покрытия в регионе рассчитывать на успех.





Но даже само по себе увеличение дипломатического присутствия в Азии горизонт сотрудничества серьезно не раздвинет. Компетентные в лингвистическом и профессиональном плане кадры нужны предприятиям, которые видят себя на этом рынке.





Это проблему объявлением разворота не решишь. При этом появление подготовленных кадров на местах несомненно упростит коммуникацию, но тоже не гарантирует экспортного прорыва. Все это из разряда предпосылок, но не гарантии бизнес-успеха.





В конце концов, Азия уже давно является приоритетом внешней политики Беларуси. Если не получалось раньше, то почему получится сейчас?





Не вместо, а вместе

Возможности освоения азиатского рынка во многом зависят от уровня сотрудничества с западными странами, а точнее – от возможностей доступа к их технологиям. Скажем, присутствие «Интеграла» на азиатских рынках и конкурентоспособность его микросхем обеспечили США, выделившие в начале 90-х заводу деньги на закупку американского оборудования.





Это же касается еще одного важного белорусского игрока на азиатском рынке – Белаза. Его модернизация до последнего происходила с помощью итальянских, немецких и японских технологических решений. Санкции лишили Белаз и МАЗ поставок западных двигателей, которыми комплектовался модельный ряд. Нет уверенности, что на новых альтернативных моторах Белаз и МАЗ доберутся до своих рынков сбыта.





С другой стороны, в Беларуси уже было несколько попыток модернизировать предприятия благодаря китайским технологиям (как в случае с цементной отраслью), но это часто заканчивалось неуспешно для модернизируемых предприятий.





Также есть вопрос, что еще Беларусь может экспортировать в Азию даже если представить, что для него не будет препятствий. Есть ли в Беларуси, например, столько молока и мяса, чтобы увеличивать поставки этой продукции? А что еще Беларусь может предложить региону, во многих странах которого работают самые современные корпорации?





То, что думает про Беларусь тот же Китай видно по тому, что китайская сторона не торопится вкладывать реальные деньги. По показателю прямых иностранных инвестиций в Беларусь Китай занимает лишь 10-е место — 23,7 млн долларов по итогам 2020 года.





Азиатские страны теперь может волновать, что потенциально любая кооперация с Беларусью — санкционно рискованна. Есть угроза применения вторичных санкций со стороны США, ну и сама санкционная спираль еще раскручивается.





Все должно было быть иначе. В индустриальном парке “Великий камень”, в который Китай немало вложил, ждали не только китайских инвесторов, но и западных. Этот индустриальный парк задуман как стык частей света, откуда международный бизнес начинает освоение рынка в направлении запада или востока.





Большая часть международных компаний, который пришли в “Великий камень”, рассчитывали на пресловутую стабильность, а не затяжной политический кризис, секторальные санкции, политических заключенных и умерших мигрантов на границе.





Важно понять, что неконкурентная на Западе Беларусь не может быть конкурентной на Востоке. Европу интересует азиатский рынок, потому что это самый густонаселенный регион Земли, Азию интересует европейский как капиталоемкий и технологичный. Многие предприятия Европы и Азии являются частью единой производственной цепочки, стандарты ведения бизнеса тоже в общем уже едины.





Беларусь сейчас вне этого процесса, белорусские компании вне мировых производственных цепочек. И в таком виде мы не так уж интересны и Западу, и Востоку.