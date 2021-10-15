Депутата британского парламента убили во время встречи с избирателями
На депутата британского парламента Дэвида Амесса напали с ножом во время встречи с избирателями. Он скончался от ранений
Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс получил несколько ножевых ранений во время встречи с избирателями в городе Ли-он-Си на юге страны. Об этом сообщает Sky News.
69-летний Амесс проводил встречу в методистской церкви Белфэрс, когда в нее ворвался мужчина с ножом и несколько раз ударил им депутата. На место происшествия прибыли медики и оказали первую помощь члену парламента.
Полиция задержала нападавшего и сообщила, что спасти депутата не удалось.
Амесс был членом парламента с 1983 года.
Источник: novayagazeta.ru
17:41 15/10/2021
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