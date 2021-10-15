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Депутата британского парламента убили во время встречи с избирателями

На депутата британского парламента Дэвида Амесса напали с ножом во время встречи с избирателями. Он скончался от ранений

Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс получил несколько ножевых ранений во время встречи с избирателями в городе Ли-он-Си на юге страны. Об этом сообщает Sky News. 

69-летний Амесс проводил встречу в методистской церкви Белфэрс, когда в нее ворвался мужчина с ножом и несколько раз ударил им депутата. На место происшествия прибыли медики и оказали первую помощь члену парламента. 

Полиция задержала нападавшего и сообщила, что спасти депутата не удалось. 

Амесс был членом парламента с 1983 года. 
Источник: novayagazeta.ru
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