14-15 октября в Минске состоялись саммиты ЕАЭС и СНГ. Белорусская столица стала местом их проведения по очереди. Казалось бы, ничего нового, рядовое событие, обычная рутина.





Однако белорусское руководство возлагало на эти саммиты большую надежду. Беларусь в международной изоляции, Лукашенко остро нужны контакты на высшем уровне, чтобы доказать внешнеполитическую легитимность.





А таких контактов явно не хватает. Международную изоляцию существующего режима трудно скрыть даже от поклонников, смотрящих БТ. Ведь и для них, например, осложнилась возможность лететь отдыхать к теплому морю.





Поэтому саммиты ЕАЭС и СНГ должны были показать, что никакой изоляции нет, иностранные лидеры признают Лукашенко президентом Беларуси. И главным доказательством могло стать появление в Минске президентов постсоветских государств. Мол, о какой изоляции можно говорить, если страна принимает аж два международных саммита.





Уверенности планам официального Минска придавало то, что совсем недавно, 16 сентября, саммит ОДКБ в Душанбе прошел в режиме оффлайн. Только Путин не приехал, так как в его окружении заболели ковидом, остальные же присутствовали в столице Таджикистана вживую.





А в ОДКБ входят фактически те же страны, что и в ЕАЭС.





Поэтому Александр Лукашенко излучал оптимизм. 12 сентября, во время посещения военных учений, он сообщил о планах встретиться с Путиным на саммите СНГ в Минске 15 октября.





"Мы, чтобы не перегружаться в принятии решений, договорились, что перед Высшим Госсоветом он прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ... и мы обсудим конкретику", - сказал он.





В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтверди: "да, такие планы есть".





27 сентября глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил: "Мы очень все надеемся, что заседание Совета глав государств пройдет в очном формате. На данный момент пока никто из глав государств не отказался от участия в очном формате в заседании в Минске".





Все так прекрасно складывалось!





Однако в последний момент что-то пошло не так. 11 октября стало известно, что Путин в Минск не приедет. И тут же выяснилось, что остальные лидеры постсоветских стран тоже передумали. То ли получили отмашку из Москвы, то ли сами хорошо поняли сигнал из Кремля.





В Минск никто не прилетел.





Получился "облом". В итоге саммиты ЕАЭС и СНГ прошли в режиме онлайн, через видеосвязь.





Почему не прилетел Путин? Не думаю, что причины здесь в его здоровье. Ведь он проводит встречи по своему рабочему графику, включая иностранных политиков.





Выскажу гипотезу, что отказ Путина приехать в Минск — это месть Кремля за погром «Комсомольской правды».





Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который находился в Минске на заседании глав внешнеполитических ведомств СНГ, заявил, что обсудил эту тему с Владимиром Макеем. То есть этот вопрос был выделен им отдельно.





Кстати, Лукашенко Лаврова не принял. Что довольно показательно. Ведь Лукашенко обычно принимает губернаторов даже захудалых российских губерний. А тут с министром иностранных дел РФ не встретился. Что подтверждает похолодание в отношениях между Минском и Москвой.