



Литовские ведомства уверяют, что ситуация под контролем и все угрозы пресекаются на начальной стадии, однако специалисты, отвечающие за нацбезопасность говорят, что факты проникновения в Литву таких лиц есть.





Лауринас Кащюнас, председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне, сказал Delfi, что "установлены более 10 лиц, которые попали в Литву как нелегалы, а потом выяснилось, что они связаны с той или иной террористической организацией или группировкой".





По его словам, 4 таких человека уже высланы из Литвы.





"Еще около 10 находятся под наблюдением, решение о их депортации пока не принято", – сказал Кащюнас.





В среду в парламенте состоялось закрытое заседание комитета, на котором выслушали информацию о возможных связях некоторых нелегалов с террористами.





По данным Delfi, в заседании приняли участие главы Департамента полиции, ГБ, Генпрокуратуры, МВД, СОГГ, Второго департамента оперативных расследований при МВД, Бюро криминальной полиции и часть членов НКПБ.





Кащюнас подробнсти встречи не комментировал, но не отрицал, что больше всего опасений вызывают нелегальные мигранты из Ирака.





По сведениям источников Delfi, в августе из Литвы выслали гражданина Камеруна, которого подозревали в связях с группировкой Boko Haram. Был выслан и гражданин Ирака за связи с рабочей партией Курдистана. В Литве есть еще несколько курдов, связанных с этой партией.





Есть данные и о связях некоторых нелегалов с Исламским государством.





"Может, это и не были важные лица этих организаций, активисты, но угрозу мы видим", – сказал источник Delfi.





Разведка вычислила и мигрантов из Чечни, которые могут быть связаны с действующими на Кавказе группировками. Не исключено, что это могут быть завербованные Россией агенты, цель которых – вызывать хаос в странах ЕС, в первую очередь в Литве.





Кащюнас эту информацию, полученную Delfi, не подтвердил.





Польская сторона очень серьезно относится к такой опасности со стороны нелегалов, специалисты этой страны заявляют, что каждый пятый нелегал, который идет в ЕС из Беларуси, может быть связан с террористическими группировками.





Следует отметить, что все вышеупомянутые нелегалы попали в Литву и Польшу из Беларуси, то есть какое-то время они находились на территории нашей страны и их действия никто не контролировал.