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«КоммерсантЪ»: союзные программы могут не успеть подготовить к подписанию 4 ноября

Александр Лукашенко и Владимир Путин могут не подписать пакет союзных программ по углублению интеграции 4 ноября. Такое предположение высказывает российская газета «КоммерсантЪ».

Фото из архива

 
Издание ссылается на информированный дипломатический источник, который допустил, что весь пакет документов просто не успеют подготовить к утверждению на высшем уровне.

«По его словам, это довольно большой объем межведомственной работы, и в срок стороны рискуют не уложиться. То есть темпы интеграции снова могут замедлиться, чем бы это ни объяснялось», — говорится в статье.

В начале сентября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия намерены провести заседание Высшего госсовета 4 ноября. Позднее эту дату подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В конце месяца госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев был уже менее конкретен. Он заявил, что ожидает подписания до конца года. Надо отметить, что за прошедшее с этих заявлений время не состоялась очная встреча Лукашенко и Путина. Ожидалось, что в Минске один за другим в очном формате пройдут саммиты ЕАЭС и СНГ. Однако в итоге было решено проводить их в режиме видеоконференции.

Напомним, Союзный Совмин одобрил «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы» и двадцать восемь союзных программ 9 сентября. После этого было опубликовано лишь их общее содержание. Насколько детально проработаны документы, не сообщалось.
Reform.by
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