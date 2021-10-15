Некоторые сайты также сообщили, что посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск – по служебным делам.





МИД Беларуси пока не сделал официальных заявлений по поводу ситуации с французским послом. Но, вероятно, комментарий будет.





Копии верительных грамот Николя де Лакост вручил министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею 8 декабря минувшего года.





«В ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-французских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня, – сообщала пресс-служба МИД. – Макей пожелал послу активной плодотворной работы в Беларуси».





В апреле этого года Макей встречался с Николя де Лакостом и послом Германии в Беларуси Манфредом Хутерером – обсуждали «двусторонние отношения и актуальные вопросы международной повестки дня»: «В рамках разговора подтверждена взаимная заинтересованность сторон в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога».





По информации «Народной Воли», когда через некоторое время после приезда Николя де Лакоста в Минск А.Лукашенко принимал верительные грамоты у новых дипломатов, французский посол был в отъезде. В конце сентября Лукашенко также принимал верительные грамоты от новых послов, но Николя де Лакоста, как, впрочем, и других европейских послов, среди них не было.





«Народная Воля» некоторое время назад интересова ась у французского дипломата, намерен ли он вручать верительные грамоты Александру Лукашенко. Ведь, как известно, Европа и Америка не признали его законно избранным президентом. Дипломат тогда ответил: когда станет известна дата церемонии вручения верительных грамот, он известит об этом правительство своей страны, и именно оно будет принимать решение по этому поводу. Судя по всему, от вручения верительных грамот было решено отказаться.





«Народная Воля» попросила подтвердить или опровергнуть информацию о предстоящем отъезде посла из Минска представителей посольства Франции в Беларуси.





«Без комментариев», – ответили там вчера.





Стоит заметить, что Николя де Лакост – один из самых заметных представителей дипломатического корпуса в Беларуси. За тот год, что он находится в нашей стране, дипломат провел сотни встреч с самыми разными персонами. Он общался не только с теми, кто активно поддерживает власть, но и с бизнесменами, главами оппозиционных партий и общественных организаций, руководителями независимых средств массовой информации. Он ходил на суды и посещал выставки, немало времени проводил в регионах. Николя де Лакост прекрасно говорит на русском и белорусском языках и отлично ориентируется в белорусской реальности.