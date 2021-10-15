В Гродно милиция задержала 24 иракцев без документов, которые подтверждают легальный статус пребывания в Беларуси. Об иностранцах в милицию сообщила администрация гостиницы, в которую визитеры пытались заселиться. Сотрудники правоохранительных органов пообещали выслать тех на родину.





Арсения Сивицкого. Также накануне стало известно, что граждане Сирии, Афганистана, Пакистана, Нигерии, Йемена, Египта и Ирана не смогут как ранее получать белорусские визы в минском аэропорту. Мигранты стали проблемой для властей Беларуси? «Филин» спросил у политического аналитика









— Да, все действительно так. И это во многом свидетельство того, что страны Балтии, испытывающие на себе наибольшее давление от миграционного кризиса, смогли взять под эффективный контроль границу с Беларусью и превратить таким образом территорию нашей страны в конечную точку концентрации мигрантов.





Как следствие, Беларусь сейчас сталкивается с аналогичной ситуацией, с которой в свое время столкнулась Турция. Тогда страны ЕС смогли успешно купировать так называемый «Балканский маршрут» нелегальной миграции с Востока. В результате, беженцы остались на территории Турции, местные власти были вынуждены строить для них лагеря.





В случае с Беларусью, конечно, масштабы несопоставимы. Тем не менее, очевидно, что власти ока ались в похожей ситуации и условиях. Главный риск концентрации мигрантов на территории нашей страны связан с ухудшением криминогенной обстановки. Уже случалось, что мигранты проникали в дома в сельской местности, чтобы переночевать там с наступлением холодов. Есть и другие прецеденты, когда они нарушали общественный порядок.





Очевидно, что по мере концентрации иностранцев в Беларуси и невозможности для них добраться до одной из стран ЕС, криминогенная обстановка будет ухудшаться.





Не будут ли такие шаги означать, что власти все же являются главным катализатором миграционного конфликта? Это ведь «потеря лица» в глазах западных стран.





— Официально Беларусь открещивается от провоцирования кризиса, поэтому в случае, если ситуация начнет стабилизироваться, то можно прибегнуть к аргументам объективного и естественного характера.





Например, белорусские власти в ответ на обвинения западных стран уверяли, что это как раз-таки США и их союзники вызвали конфликт своей бездумной политикой в странах ближнего Востока.





Если миграционные потоки прекратятся, можно будет изобрести аналогичный аргумент: ухудшаются погодные условия или эпидемиологическая обстановка — все это препятствует проникновению иностранцев в Беларусь. На самом деле, отыграть этот кризис назад и сохранить лицо не представляет серьезной проблемы.





Очевидно, что на это решение влияют не только политические факторы, в том числе и ухудшение криминогенной обстановки, о которой я говорил ранее, но и внешнее давление. Речь идет не только о готовящемся пятом пакете санкций со стороны Евросоюза, а также о дополнительных ограничений от США и Великобритании.





Также мы говорим и о России, которая сама стала ощущать на себе негативные последствия белорусского транзита. Это афганские беженцы с одной стороны, а с другой — постоянные упреки от западных партнеров по поводу поведения союзника РФ, а также просьбы как-то повлиять на Минск и стабилизировать ситуацию на границе с ЕС.





Более того, по различным каналам Кремль доводит до своих западных партнеров, что не имеет отношения к провоцированию этого конфликта, вся ответственность лежит на белорусской стороне. Это также необходимо принимать во внимание.