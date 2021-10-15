Ничего нового, но возможна новая практика: юристы продолжают комментировать нашумевшее постановление Совмина о борьбе с экстремизмом
Итак, в постановлении № 575 об ответственности подписчиков прямо ничего не сказано. Но, может, есть подводные камни? Комментирует в прошлом следователь по расследованию коррупционных и экономических преступлений, нынче юрист в области ИТ и венчурного права, замдиректора юридической фирмы «IT Legal» Илья Рокач.
Илья Рокач считает, что формально постановление Совмина ничего не меняет в законодательстве по борьбе с экстремизмом. Как и раньше, для включения в список экстремистов нужно решение суда либо решение МВД или КГБ, что установлено в Законе «О противодействии экстремизму».
В постановлении, по сути, прописали алгоритм синхронизации общей «базы экстремистов»: МВД получает сведения о причастных к экстремизму (приговор или постановление суда, решение КГБ) и в тот же день включает «причастных» в перечень, который также публикует и оперативно обновляет на своём сайте.
Илья Рокач:
— В п. 1.2 есть и такое положение, которое наделяет правом определять экстремистов само МВД.
Однако сформулировано оно противоречиво:
организация, формирование, признанные экстремистскими, ИП, деятельность которого признана экстремистской, гражданин, в отношении которого имеется вступивший в законную силу приговор суда, в связи с совершением гражданином действий, предусмотренных ч. 1 ст. 1 Закона «О противодействии экстремизму», могут быть включены в такой перечень после принятия МВД решения о признании группы граждан экстремистским формированием, о запрете его деятельности.
Непонятно, что именно хотел сказать законодатель: организация — это группа граждан? ИП — это тоже группа граждан? И гражданин — тоже группа граждан?
При этом соглашусь с позицией юриста Андрея Мочалова, который считает, что, по своей сути, постановление № 575 ничего нового не внесло в борьбу с экстремизмом в Беларуси: и раньше материалы признавались экстремистскими в суде, а экстремистские формирования могли признаваться МВД и КГБ, как это установлено в ч. 1 ст. 15 Закона № 203-З «О противодействии экстремизму».
«Тревожит, что формируется новая правоприменительная практика»
Однако тревожит другое: на наших глазах формируется новая правоприменительная практика в борьбе с экстремизмом в Беларуси.
Берём в качестве примера телеграм-канал «А», который, к примеру, признан экстремистским и включен в перечень экстремистских организаций по решению суда.
В таком случае, исходя из логики постановления № 575, МВД может принять решение о признании группы граждан, которые являются подписчиками указанного «экстремистского» телеграм-канала, экстремистским формированием и запретить их деятельность, а также включить их в вышеуказанный перечень.
После признания вышеуказанной группы граждан экстремистским формированием условный ГУБОПиК начинает работу по вычислению подписчиков данного телеграм-канала. К примеру, у гражданина при проведении обыска был обнаружен мобильный телефон с установленным приложением «Telegram», в котором гражданин подписан на телеграм-канал «А».
ГУБОПиК после производства обыска и изъятия мобильного телефона начинает проведение доследственной проверки в порядке ст. 174 УПК в отношении гражданина, который подписан на «экстремистский» телеграм-канал, на предмет его причастности к совершению преступления по ч. 3 ст. 361-1 УК (вхождение лица в состав экстремистского формирования в целях совершения преступления экстремистской направленности (участие в экстремистском формировании).
После проведения проверки ГУБОПиК передаёт материалы в СК для возбуждения уголовного дела по указанной статье УК. Исходя из последней практики, уголовное дело будет возбуждено с вероятностью 99,9%.
Кстати, глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма Лилия Ананич не сомневается, что подписка на запрещённые каналы уголовна наказуема.
— Подписка на экстремистские телеканалы — это содействие экстремизму, — сказала Ананич в комментарии «Sputnik Беларусь». — И оно сегодня уголовно наказуемо. Вот это каждый должен себе зарубить на носу, что пора перестать просто заниматься абы чем в этой жизни.
09:33 15/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение