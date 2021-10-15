







Илья Рокач считает, что формально постановление Совмина ничего не меняет в законодательстве по борьбе с экстремизмом. Как и раньше, для включения в список экстремистов нужно решение суда либо решение МВД или КГБ, что установлено в Законе «О противодействии экстремизму».





В постановлении, по сути, прописали алгоритм синхронизации общей «базы экстремистов»: МВД получает сведения о причастных к экстремизму (приговор или постановление суда, решение КГБ) и в тот же день включает «причастных» в перечень, который также публикует и оперативно обновляет на своём сайте.





Илья Рокач:





— В п. 1.2 есть и такое положение, которое наделяет правом определять экстремистов само МВД.





Однако сформулировано оно противоречиво:





организация, формирование, признанные экстремистскими, ИП, деятельность которого признана экстремистской, гражданин, в отношении которого имеется вступивший в законную силу приговор суда, в связи с совершением гражданином действий, предусмотренных ч. 1 ст. 1 Закона «О противодействии экстремизму», могут быть включены в такой перечень после принятия МВД решения о признании группы граждан экстремистским формированием, о запрете его деятельности.





Непонятно, что именно хотел сказать законодатель: организация — это группа граждан? ИП — это тоже группа граждан? И гражданин — тоже группа граждан?