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Об этом информирует Политринг со ссылкой на «БелТА».





Подписали документ министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.





На встрече, которая предшествовала подписанию плана, Пиневич рассказал Клюге об особенностях белорусского расходования бюджетных средств средств в сфере здравоохранения, о вакцинации.





«Обсудили и другие общемедицинские вопросы, такие, как перинатальная помощь в учреждениях здравоохранения страны, социальные медицинские стандарты и т.д.», - отмечается в сообщении.