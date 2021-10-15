+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларусь и Европейское региональное бюро ВОЗ договорились о сотрудничестве

Европейское региональное бюро ВОЗ и Министерство здравоохранения Беларуси подписали план сотрудничества на 2022-2023 годы.


Фото: РБК
 

Об этом информирует Политринг со ссылкой на «БелТА».

Подписали документ министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

На встрече, которая предшествовала подписанию плана, Пиневич рассказал Клюге об особенностях белорусского расходования бюджетных средств средств в сфере здравоохранения, о вакцинации.

«Обсудили и другие общемедицинские вопросы, такие, как перинатальная помощь в учреждениях здравоохранения страны, социальные медицинские стандарты и т.д.», - отмечается в сообщении.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]