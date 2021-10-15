Беларусь и Европейское региональное бюро ВОЗ договорились о сотрудничестве
Европейское региональное бюро ВОЗ и Министерство здравоохранения Беларуси подписали план сотрудничества на 2022-2023 годы.
Фото: РБК
Об этом информирует Политринг со ссылкой на «БелТА».
Подписали документ министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
На встрече, которая предшествовала подписанию плана, Пиневич рассказал Клюге об особенностях белорусского расходования бюджетных средств средств в сфере здравоохранения, о вакцинации.
«Обсудили и другие общемедицинские вопросы, такие, как перинатальная помощь в учреждениях здравоохранения страны, социальные медицинские стандарты и т.д.», - отмечается в сообщении.
09:25 15/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение