Фото: ПА ОБСЕ





Как сообщает пресс-служба СР, Кочанова указана на то, что «определенные сопредельные» страны не соблюдают договоренности по обеспечению безопасности границ. В этих условиях у Беларуси нет другого выхода, кроме как защищаться.





Кроме того, пишет Reform.by, Наталья Кочанова рассказала о проводимой в стране политике: «Нас провоцируют, вносят деструктив, стремятся довести ситуацию до радикализма и терроризма, применяют санкции».





Встреча состоялась в Санкт-Петербурге, где проходит Евразийский женских форум. Пресс-служба ПА ОБСЕ пока ограничилась формальным сообщением о встрече, в котором не раскрываются подробности беседы.