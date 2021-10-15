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Кочанова пожаловалась зампреду Парламентской ассамблеи ОБСЕ на соседние страны

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретился с заместителем председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пией Каума.

Фото: ПА ОБСЕ

Как сообщает пресс-служба СР, Кочанова указана на то, что «определенные сопредельные» страны не соблюдают договоренности по обеспечению безопасности границ. В этих условиях у Беларуси нет другого выхода, кроме как защищаться.

Кроме того, пишет Reform.by, Наталья Кочанова рассказала о проводимой в стране политике: «Нас провоцируют, вносят деструктив, стремятся довести ситуацию до радикализма и терроризма, применяют санкции».

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге, где проходит Евразийский женских форум. Пресс-служба ПА ОБСЕ пока ограничилась формальным сообщением о встрече, в котором не раскрываются подробности беседы.
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