Кочанова пожаловалась зампреду Парламентской ассамблеи ОБСЕ на соседние страны
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретился с заместителем председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пией Каума.
Фото: ПА ОБСЕ
Как сообщает пресс-служба СР, Кочанова указана на то, что «определенные сопредельные» страны не соблюдают договоренности по обеспечению безопасности границ. В этих условиях у Беларуси нет другого выхода, кроме как защищаться.
Кроме того, пишет Reform.by, Наталья Кочанова рассказала о проводимой в стране политике: «Нас провоцируют, вносят деструктив, стремятся довести ситуацию до радикализма и терроризма, применяют санкции».
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге, где проходит Евразийский женских форум. Пресс-служба ПА ОБСЕ пока ограничилась формальным сообщением о встрече, в котором не раскрываются подробности беседы.
08:52 15/10/2021
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