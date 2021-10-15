Бывший президент Билл Клинтон госпитализирован в Калифорнии
Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован, сообщает CNN. По данным телеканала, Клинтона доставили в одно из медучреждений Калифорнии «в связи с инфекцией, не связанной с COVID-19».
По словам официального представителя Клинтона, 75-летний политик «идет на поправку» и «находится в хорошем настроении».
CNN уточняет, пишет Nashaniva.com, что причиной госпитализации стало заражение крови (сепсис). Клинтона доставили в больницу во вторник, 12 октября, из-за ухудшения самочувствия. «Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно», — говорится в сюжете.
Журналисты телеканала сообщили со ссылкой на лечащих врачей и представителей экс-президента, что Клинтона могут выписать в субботу, 16 октября.
Политик ранее перенес две операции на сердце: в 2004 и 2010 годах.
08:19 15/10/2021
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