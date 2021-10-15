



Стефан Дюжаррик. Скриншот трансляции брифинга





«Мы поддерживаем контакт с правительством Беларуси по вопросу, который они подняли на двусторонней встрече с Генеральным секретарем, по соответствующим каналам. Страновая команда ООН, включая все агентства, фонды и программы ООН, работающие в Беларуси, сосредоточена на продолжении своей работы с Беларусью и для нее. Страновая команда надеется на дальнейшее сотрудничество с белорусскими властями и соответствующими партнерами из гражданского общества, в том числе в области устойчивого развития и прав человека», — заявил он.

На днях Дюжаррик также сообщал, пишет Reform.by, что организация продолжит диалог с белорусскими властями по вопросам претензий о правовой помощи, которую оказывало их представительство белорусам.





Напомним, белорусское представительство при ООН в Женеве заявило, что представительство ООН в Минске организовало «схему по нецелевому расходованию средств организации», а именно оплатило услуги адвокатов для 23 человек, попавших под уголовное преследование по политическим мотивам. Участниками «схемы» назывались директор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский и юрист организации Олег Граблевский, а инициатором — бывший старший советник по правам человека Представительства ООН в Беларуси Омер Фишер.





Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий прокомментировала вчера заявление белорусского МИД и сообщила о намерении продолжать работу с Беларусью.