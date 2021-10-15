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Так, глобальный военный конфликт может начаться с провозглашения независимости Тайваня и последующего вторжения Китая, пишет Гордон. Вступление Соединенных Штатов в эту войну сделает ее "самой разрушительной в истории", считают авторы материала.





Среди других потенциальных горячих точек The Sun называет Северную Корею, присоединившуюся к Китаю и России в гонке вооружений и разработке гиперзвукового оружия; Сирию, Иран и Турцию.





Также, полагает издание, причиной новой мировой войны могут стать конфликты в Кашмире (регион, разделенный между Индией и Пакистаном), Израиле или Ормузском проливе (через него экспортируется нефть и газ, добытые странами Персидского залива).



