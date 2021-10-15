Польский парламент в четверг, 14 октября, проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство приграничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.





Изменения в законе предусматривают, пишет DW, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет.





Кроме того, нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения ходатайство о предоставлении убежища, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл напрямую из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой.





В последние недели Варшава разместила на границе тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение, запрещающее журналистам и гуманитарным организациям доступ ко всей линии 400-километровой границы.