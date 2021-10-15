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Парламент Польши проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов

Нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения ходатайство об убежище, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл напрямую из опасной зоны.

Парламент Польши проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов
Беженцы на польско-белорусской границе
Польский парламент в четверг, 14 октября, проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство приграничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

Изменения в законе предусматривают, пишет DW,  что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет.

Кроме того, нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения ходатайство о предоставлении убежища, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл напрямую из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой.

В последние недели Варшава разместила на границе тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение, запрещающее журналистам и гуманитарным организациям доступ ко всей линии 400-километровой границы.
Источник: Ксения Польская
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