Лидер главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия рассказал участникам многотысячной акции протеста в Тбилиси о дальнейших планах.





Акция проходит с требованием об освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из под стражи. Третьего президента задержали за день до местных выборов, 1 октября. С тех пор он голодает, называя себя политическим заключенным.

"Никто не смирится с данностью, что третий президент Грузии находится в тюрьме. Мы не завершим борьбу", - заявил Мелия.

Он заверил собравшихся в том, что моральная победа уже достигнута. "Нас больше, чем многие могли представить", - сказал оппозиционер.

Грузию 30 октября ждет второй тур, выбирать будут мэров 20 городов и районов. Почти везде борьба будет между кандидатами от "Нацдвижения" и правящей партии "Грузинская мечта".





С завершением выступления Мелия подошла к концу и трехчасовая акция. После гимна участники участники начали расходиться.

Что касается Саакашвили, в тюрьме ему придется провести 6 лет за два самых резонансных дела времен его правления – амнистия убийц сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и организация избиения на то время депутата парламента Валерия Гелашвили. Еще несколько уголовных дел находятся в судах.