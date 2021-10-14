+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Тбилиси прошла многотысячная акция «Свободу Мише Саакашвили»

В Тбилиси требуют освободить бывшего президента Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Лидер главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия рассказал участникам многотысячной акции протеста в Тбилиси о дальнейших планах.

Акция проходит с требованием об освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из под стражи. Третьего президента задержали за день до местных выборов, 1 октября. С тех пор он голодает, называя себя политическим заключенным.
"Никто не смирится с данностью, что третий президент Грузии находится в тюрьме. Мы не завершим борьбу", - заявил Мелия.
Он заверил собравшихся в том, что моральная победа уже достигнута. "Нас больше, чем многие могли представить", - сказал оппозиционер.
Грузию 30 октября ждет второй тур, выбирать будут мэров 20 городов и районов. Почти везде борьба будет между кандидатами от "Нацдвижения" и правящей партии "Грузинская мечта".

С завершением выступления Мелия подошла к концу и трехчасовая акция. После гимна участники участники начали расходиться.
Что касается Саакашвили, в тюрьме ему придется провести 6 лет за два самых резонансных дела времен его правления – амнистия убийц сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и организация избиения на то время депутата парламента Валерия Гелашвили. Еще несколько уголовных дел находятся в судах.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]