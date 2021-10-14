Александр Скурчаев. Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга» рассказал организатор «Движения народного согласия», член Президиума «Схода», политик

«В частности, декретом закреплено право нанимателя отстранять от работы работника за призывы к участию в забастовке. Подпункт 3.4 пункта 3: "незамедлительно отстранять работника от работы в случае, если работник призывает других работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин". Также легализовано право расторгать трудовые договора с работником за раскрытие персональных данных. Пункт 6 дополнен подпунктом 6.14: "Трудовые договоры (контракты) до истечения срока их действия могут быть расторгнуты нанимателем по следующим основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами увольнения (далее – дискредитирующие обстоятельства); 6.14. нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных», - обратил внимание политик.









Скурчаев подчеркивает: чтобы данные изменения подать в СМИ под благовидным предлогом, власть внесла в данный декрет требование предоставлять характеристику с предыдущего места работы.





«Учитывая, что большинство кадров в Беларуси подбираются по принципу кумовства или личной преданности, то можно не сомневаться, что характеристика у соискателей будет не хуже чем у Юрия Гагарина», - считает организатор «Движения народного согласия».





В целом очевидно, что власть боится забастовок и распространения персональных данных исполнителей расправ над народом, убежден Скурчаев.

«Также борьбой с инакомыслием продиктовано заявление главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси о том, что подписчиков так называемых экстремистских телеграм-каналов будут привлекать к уголовной ответственности», - добавил он.





Резюмируя, Скурчаев выразил убеждение в том, что власть официально открыла кампанию по подготовке к предстоящему референдуму.





Напомним, что Александр Лукашенко во вторник подписал декрет № 6, которым вносятся изменения в декрет от 15 декабря 2014 года № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».



