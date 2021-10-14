Андрей Мочалов, адвокат, лишенный в Беларуси лицензии, объяснил, что новых правил, которые бы могли помогать привлекать к уголовной ответственности подписчиков телеграм-каналов или чатов, постановление Совмина «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» не содержит, п , адвокат, лишенный в Беларуси лицензии, объяснил, что новых правил, которые бы могли помогать привлекать к уголовной ответственности подписчиков телеграм-каналов или чатов, постановление Совмина «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» не содержит, п ишет Брестская газета.





В четверг 14 октября было опубликовано то самое постановление Совмина и в нем не говорится об уголовной ответственности для подписчиков «экстремистских» телеграм-каналов. Таким образом сейчас в Беларуси нет правовых механизмов для привлечения к уголовной ответственности подписчиков каналов, признанных экстремистскими.





«Как это обычно бывает в постановлениях Совмина, там устанавливается порядок взаимодействия государственных органов между собой в реализации мер, прописанных в законе «О противодействии экстремизму», — объяснил Мочалов.

Напомним, 13 октября в телеграм-канале, который связывают с ГУБОПиК, появилось заявление, что после принятия Совмином постановления N 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» ведомство будет добиваться признания «незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность» экстремистскими формированиями. Якобы после этого подписчики «экстремистских» телеграм-каналов и чатов могут понести уголовную ответственность по статье 361−1 Уголовного кодекса (Создание экстремистского формирования либо участие в нем).





«Подписчики экстремистских телеграмм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361−1 Уголовного кодекса <…> как участники экстремистского формирования», — говорилось в посте.





Там сообщалось, что ответственность может достигать семи лет лишения свободы. Юристы же поясняли, что это не так: срок наказания до семи лет по закону предусмотрен не для участников экстремистского формирования, а для его создателей и руководителей.



