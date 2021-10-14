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Некляев: «Если бы Лукашенко отступил, то его могли бы оставить даже премьер-министром»

Поэт и политик рассуждает, чем отличались события 2010 и 2020 годов.

Некляев: «Если бы Лукашенко отступил, то его могли бы оставить даже премьер-министром»
В большом интервью Радыё Свабода кандидат в президенты-2010 Владимир Некляев озвучил мысль, что в прошлом году был шанс «прийти к нормальной Беларуси», но людей не услышали.

— В 2010 году я звал людей на Плошчу ради того, чтобы избавиться от этой власти. Основная задача была политической — поменять власть.

Если посмотреть на ход событий 2020 года, то никто этой цели не ставил. Людей возмутило то, что произошло на выборах. Возмутила несправедливость, и они вышли мирно требовать новых выборов — это принципиально разные вещи.

Никто не собирался никого штурмовать. Это они (власти) бегали с автоматами, а у тех, кто пришел с цветами, не было ни одной рогатки.

Требовали вернуть справедливость, а для этого нужно было провести новые выборы. И вот таким путем можно было бы прийти к нормальной Беларуси.

И Лукашенко остался бы, ну, пускай не президентом, но премьером его могли бы оставить. У него есть большой опыт политических, экономических отношений.

Если бы такое произошло, то все, что было сделано на протяжении последних 20 лет, можно было перевернуть. Хотя я представляю это с трудом: как можно перевернуть страницу, если у тебя погиб муж или сын.

Но в этом и разница между 2010 и 2020 годами. Тогда разговор шел про свержение власти, а сейчас — про замену ее путем выборов, пишет Салідарнасць.
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