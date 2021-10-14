В большом интервью Радыё Свабода кандидат в президенты-2010 Владимир Некляев озвучил мысль, что в прошлом году был шанс «прийти к нормальной Беларуси», но людей не услышали.





— В 2010 году я звал людей на Плошчу ради того, чтобы избавиться от этой власти. Основная задача была политической — поменять власть.





Если посмотреть на ход событий 2020 года, то никто этой цели не ставил. Людей возмутило то, что произошло на выборах. Возмутила несправедливость, и они вышли мирно требовать новых выборов — это принципиально разные вещи.





Никто не собирался никого штурмовать. Это они (власти) бегали с автоматами, а у тех, кто пришел с цветами, не было ни одной рогатки.





Требовали вернуть справедливость, а для этого нужно было провести новые выборы. И вот таким путем можно было бы прийти к нормальной Беларуси.





И Лукашенко остался бы, ну, пускай не президентом, но премьером его могли бы оставить. У него есть большой опыт политических, экономических отношений.





Если бы такое произошло, то все, что было сделано на протяжении последних 20 лет, можно было перевернуть. Хотя я представляю это с трудом: как можно перевернуть страницу, если у тебя погиб муж или сын.



