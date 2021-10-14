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Кочанова: Референдум по новой Конституции планируется в феврале 2022 года

Референдум по принятию обновленной Конституции Беларуси планируется провести в конце февраля 2022 года.

Кочанова: Референдум по новой Конституции планируется в феврале 2022 года
Референдум по принятию обновленной Конституции Беларуси планируется провести в конце февраля 2022 года. Об этом в четверг заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, передает ТАСС.

"В ближайшее время этот проект обновленной Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение, а в конце февраля будет проведен референдум по принятию основного закона нашей страны", - рассказала она журналистам на полях третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
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