Кочанова: Референдум по новой Конституции планируется в феврале 2022 года
Референдум по принятию обновленной Конституции Беларуси планируется провести в конце февраля 2022 года.
Кочанова: Референдум по новой Конституции планируется в феврале 2022 года
Референдум по принятию обновленной Конституции Беларуси планируется провести в конце февраля 2022 года. Об этом в четверг заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, передает ТАСС.
"В ближайшее время этот проект обновленной Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение, а в конце февраля будет проведен референдум по принятию основного закона нашей страны", - рассказала она журналистам на полях третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
18:57 14/10/2021
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