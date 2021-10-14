Михаил Саакашвили: «Моя смерть должна стать маяком»

«Если я не смогу спасти свою страну своей жизнью, то моя смерть должна стать маяком», - заявил в письменном интервью «Главному каналу» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили за несколько часов до запланированных акций протеста в центре Тбилиси.